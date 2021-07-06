27 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступит в Иркутскую область 6 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня в Приангарье поступит 27 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на главу регионального минздрава Якова Сандакова.

- Всю вакцину оперативно направим по прививочным пунктам. Мы вчера получили 12 тысяч доз вакцины от новой коронавирусной инфекции. Она уже доставлена по прививочным пунктам. Таким образом, за двое суток в регион поступит 39 тысяч доз. Подчеркну, что в случае, если в одном пункте препараты заканчиваются быстрее, чем в другом, мы в ручном режиме их перераспределяем, - сказал Сандаков.

По данным на 6 июля, первый компонент вакцины в Иркутской поставили 393 501 человек, полный курс иммунизации от коронавируса прошли 280 539 человек.

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