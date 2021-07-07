В Тофаларском заказнике разыскивают мужчин, которые ворвались на защищенную территорию «просто посмотреть»

В Тофаларском заказнике разыскивают 6 мужчин, которые на двух катерах пересекли границы защищенной территории по реке Агул, проигнорировав требования инспекторов остановиться. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Для выяснения личностей нарушителей и с целью восстановления порядка вслед за судами выдвинулись два госинспектора и волонтёр на аэроглиссере. Судоводители и пассажиры, без спроса ворвавшиеся в заказник, отказались представлять какие-либо документы; во время разговора с представителями заказника вели себя агрессивно и продолжили движение вглубь заказника, мотивировав происходящее желанием «просто посмотреть, что там и отдохнуть недельку», - рассказали представители нацпарка в соцсетях.

О незаконном вторжении на территорию заказника сообщили в правоохранительные органы. На поиски нарушителей выехали сотрудники полиции Красноярского края, инспекторы рыбнадзора из Канска и представитель Госохотнадзора. Однако части «отдыхающих» удалось скрыться на катере. Ведется розыск.

В отношении всех нарушителей заведено административное производство, в ходе которого будет установлена степень вины и мера ответственности каждого из участников этой истории.

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