Больше 8,3 тысяч жителей Иркутской области укусили клещи с начала сезона Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона активности клещей в Иркутской области от их укусов пострадало 8376 жителей, 1778 из них - дети. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 19 пострадавших, на боррелиоз – 12, на клещевой риккетсиоз – 8. Случаи клещевого энцефалита лабораторно подтвердились у пяти человек, боррелиоз - 7 человек, клещевой риккетриоз – 7, - рассказали в ведомстве.

В этом году на инфекции исследовано 4638 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 39, боррелиозом - 1187, другими клещевыми инфекциями - 358.

Специалисты напоминают, выезжая на природу позаботьтесь о своей безопасности. Используйте средства от клещей, надевайте защитную одежду, проводите само- и взаимоосмотры, если вы берёте с собой животных, то они также должны быть внимательно осмотрены. При перемещениях в лесу следует держаться середины дороги, избегать зарослей травы, валежника и не стоит сидеть на траве без подстилки.

В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

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