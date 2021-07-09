Семье отравившегося в детском саду куриной котлетой ребенка выплатят компенсацию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В декабре 2020 года в детском саду села Ербогачен произошло массовое отравление. У детей и сотрудников была обнаружена острая кишечная инфекция. По результатам лабораторного исследования грудки куриной, из которой были изготовлены куриные котлеты, выявлена ДНК сальмонелл. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

- Один из воспитанников лечился в районной больнице, ему был поставлен диагноз «сальмонеллез», желудочно-кишечная форма. В результате заболевания были нарушены личные неимущественные права несовершеннолетнего, который испытал физические и нравственные страдания по вине образовательного учреждения. Мальчик находился на стационарном лечении, болезнь сопровождалась повышением температуры, слабостью и недомоганием, жидким стулом, в период лечения принимал антибиотики, - рассказали в ведомстве.

Суд обязал детский сад выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей. Ответчик обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой.

Жалоба осталась без удовлетворения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Слюдянки поверила в пассивный доход в 200% и потеряла взятые в кредит 2,5 миллиона рублей. Когда женщина хотела вывести заработок, ее счет обнулился. (подробности)

Больше 8,3 тысяч жителей Иркутской области укусили клещи с начала сезона. 1778 из них – дети. (подробности)

В Иркутске 9-летняя девочка с балкона смотрела на гуляющего во дворе брата, ее родителей оштрафуют. Ребенка, находившегося в опасности, заметил бдительный сосед. (подробности)

Сибиряк убил приятеля, скормил его собакам и избежал тюрьмы. Трагедия произошла в Братске в феврале этого года. (подробности)