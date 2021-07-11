95 человек погибли на пожарах в Иркутской области за полгода Фото: ГУ МВД по Иркутской области

3 355 пожаров произошло в Иркутской области за полгода 2021 года. Их жертвами стали 95 человек, в том числе 9 детей. 35 погибших были в состоянии опьянения. 111 человек были травмированы, из них 12 детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ущерб от пожаров составил более 154 млн. рублей. Треть пожаров зафиксирована в сельской местности, остальные пожары – в городах. Наибольшее количество пожаров приходится на здания жилого сектора, - рассказали в ведомстве.

По сравнению с тем же периодом прошлого года число пожаров уменьшилось на 18%. В 2020 году произошло 4122 возгорания. Количество погибших сократилось на 24 человека, число пострадавших увеличилось на 23 человека.

В то же время в 4-х муниципальных образованиях отмечается одновременный рост количества пожаров и погибших людей на них. Это Мамско-Чуйский район, город Усть-Илимск, Катангский район и Киренский районы. Рост количества пожаров, по сравнению с первой половиной прошлого года, наблюдается в 5-ти муниципальных образованиях: Казачинско-Ленском, Ольхонском, Жигаловском, Бодайбинском районах и в городе Братске.

По причине неосторожного обращения с огнём произошло 1704 пожара. Это более половины от общего их количества. На нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования приходится 942 пожара, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей зарегистрировано 432 пожара. 155 пожаров произошло на транспорте.

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