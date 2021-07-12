Поезда Иркутска-Тайшет и Иркутск-Улан-Удэ отменят из-за снижения спроса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В связи с уменьшением пассажирского спроса на ВСЖД отменяется курсирование пассажирских поездов № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ и № 137/138 Иркутск – Тайшет. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Пассажирский поезд № 150/149 Иркутск – Улан-Удэ из Иркутска будет курсировать по 12 июля 2021 года включительно, из Улан-Удэ – по 13 июля 2021 года. Пассажирский поезд № 137/138 Иркутск – Тайшет (с беспересадочными вагонами Иркутск – Усть-Илимск, Иркутск - Гидростроитель) в последний рейс из Иркутска отправится 16 июля 2021 года, из Тайшета – 18 июля 2021 года, - рассказали в ведомстве.

Переоформить или вернуть билеты можно без потери средств.

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