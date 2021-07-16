7 жителей Иркутской области заразились клещевым энцефалитом Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала 2021 года от укусов клещей в Приангарье пострадало 8737 человек, из них 1854 ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 21 пострадавший, на боррелиоз – 14, на клещевой риккетсиоз – 8. Случаи клещевого энцефалита лабораторно подтвердились у 7 человек, боррелиоз - 9 человек, клещевой риккетриоз – 7, - рассказали в ведомстве.

Всего в этом году специалисты Роспотребнадзора исследовали 4812 клещей, из них заражено клещевым энцефалитом – 39, боррелиозом - 1257, другими клещевыми инфекциями - 377.

Жителей, планирующих выехать на природу, настоятельно просят соблюдать правила безопасности: надевать закрытую одежду, использовать защитные средства и проводить взаимоосмотры. В лесу следует держаться середины дороги.

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