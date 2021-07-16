Министр МВД России Владимир Колокольцев приехал в Иркутск Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутск с рабочей поездкой прибыл министр МВД России Владимир Колокольцев. В столице Приангарья глава ведомства провел совещание с руководством регионального МВД и обсудил актуальные вопросы.

- Владимир Колокольцев потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность иркутян во время подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А также организовав взаимодействие с другими правоохранительными ведомствами и избирательными комиссиями.

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