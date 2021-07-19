398 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

На 19 июля в Иркутской области за сутки выявлено 398 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в аккаунте регионального оперативного штаба в соцсетях.

- Количество подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии в регионе возросло до 81 066, в том числе: за сутки госпитализировано 92 человека, 6043 пациента продолжают проходить лечение в медицинских учреждениях Приангарья, - сообщили в ведомстве.

Также за сутки 29 зараженных выздоровело. Общее количество жителей Иркутской области, победивших коронавирус – 71 786.

К сожалению, не всем удается справиться с вирусом. От COVID-19 умерло 35 человек, с начала пандемии – 3432. От иных, не связанных с коронавирусной инфекцией, заболеваний - 350. За последние сутки зафиксировано 4 летальных исхода.

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