Почти 96 тысяч рублей отсудил ангарчанин у страховщика за сломанный телефон

96 тысяч рублей отсудил ангарчанин у страховщика за сломанный телефон Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске мужчина купил смартфон популярной фирмы за 59 999 рублей и оформил страховку "Защита покупки". Однако через три месяца телефон перестал работать. Клиент обратился к страховщику, чтобы тот отремонтировал поломку, но спустя четыре месяца ангарчанину вернули смартфон с той же неисправностью. Экспертиза подтвердила - использование товара по назначению невозможно. На письменные претензии ни салон связи, ни страховщик не реагировали. Ангарчанин обратился в суд. Об этом рассказали в пресс-службе Ангарского городского суда.

- В судебном заседании был заменен ответчик, ответственность за сломанный телефон в данном деле суд возложил на страховщика, так как ремонт смартфона был произведен в рамках договора страхования по заявленному событию – повреждение смартфона, которое было признано страховым случаем. Доводы ответчика о виновности сервисного центра или магазина не могли быть приняты, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, суд обязал страховщика выплатить истцу стоимость смартфона в размере 59 999 рублей и 6 тысяч рублей за расходы по экспертизе.

Кроме того по закону «О защите прав потребителей» суд взыскивает с ответчика штраф в размере 30 тысяч рублей и госпошлину в доход государства 3 тысячи рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу на решение Ангарского суда, но вышестоящий суд посчитал решение правильным, оно вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НЛО да не то: иркутский астроном рассказал, что за светящийся объект пронесся в небе над Сибирью. Сибиряки фотографировали необычное явление и делились кадрами в соцсетях. (подробности)

Завершены поиски заключенного, сбежавшего из колонии в Улькане. Его искали с 12 июля.

(подробности)

В Зиме оштрафовали женщину, которая помогла осужденному не выполнять обязательные работы. Она создала видимость исполнения наказания. (подробности)

Смертельное ДТП произошло на трассе под Ангарском. Погиб один человек. (подробности)