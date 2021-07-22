Лесовоз перевернулся на трассе в Нижнеилимском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла утром, 22 июля на трассе Вилюй в Нижнеилимском районе. В районе поселка Шумилово перевернулся лесовоз. Все произошло из-за того, что 43-летний водитель большегруза МАЗ с полуприцепом, не справился с управлением. Добавим, что после аварии весь лес вывалился на проезжую часть.

- Водитель не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас во всех причинах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД, которые также организовали реверсивное движение на месте происшествия.

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