Сразу два места на Байкале в Иркутской области попали в топ-10 популярных озер для отдыха Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В августе многие отдыхающие по России выбрали для отдыха не моря, а пресноводные водоемы. Куда же отправится большинство туристов в последний месяц лета? Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил самые популярные места для отдыха на озере.

- Сакское озеро в Крыму, озеро Селигер в Тверской области, озеро Банное или Яктыкуль в Башкирии, а также солёные озёра Оренбуржья и в Алтайском крае, озёра в Карелии, Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Байкал — самые популярные направления для отдыха на пресноводных водоёмах в августе у россиян, - рассказали на сайте сервиса.

По статистике, туристы бронируют отдых на озёрах в августе от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Осташкове.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.

Десять популярных озёр в августе:

Саки — 2 758 / 11 ночей *

Осташков — 6 017 / 6 ночей

Банное — 4 202 / 4 ночи

Соль-Илецк — 1 921 / 7 ночей

Петрозаводск — 3 498 / 5 ночей

Яровое — 2 866 / 6 ночей

Переславль-Залесский — 5 540 / 5 ночей

Байкальск — 4 500 / 11 ночей

Олонец — 4 901 / 7 ночей

Листвянка — 5 000 / 2 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха

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