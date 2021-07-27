Сразу два места на Байкале в Иркутской области попали в топ-10 популярных озер для отдыха
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В августе многие отдыхающие по России выбрали для отдыха не моря, а пресноводные водоемы. Куда же отправится большинство туристов в последний месяц лета? Сервис бронирования жилья TVIL.RU определил самые популярные места для отдыха на озере.
- Сакское озеро в Крыму, озеро Селигер в Тверской области, озеро Банное или Яктыкуль в Башкирии, а также солёные озёра Оренбуржья и в Алтайском крае, озёра в Карелии, Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Байкал — самые популярные направления для отдыха на пресноводных водоёмах в августе у россиян, - рассказали на сайте сервиса.
По статистике, туристы бронируют отдых на озёрах в августе от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Осташкове.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.
Десять популярных озёр в августе:
Саки — 2 758 / 11 ночей *
Осташков — 6 017 / 6 ночей
Банное — 4 202 / 4 ночи
Соль-Илецк — 1 921 / 7 ночей
Петрозаводск — 3 498 / 5 ночей
Яровое — 2 866 / 6 ночей
Переславль-Залесский — 5 540 / 5 ночей
Байкальск — 4 500 / 11 ночей
Олонец — 4 901 / 7 ночей
Листвянка — 5 000 / 2 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях / средняя продолжительность отдыха
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