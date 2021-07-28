В Иркутске пьяный водитель спрятал наркотики в носок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Иркутска привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков и управление автомобилем в нетрезвом виде. Ему дали 200 часов обязательных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Куйбышевского районного суда города Иркутска.

- Судом установлено, что весной 2021 года иркутянин нашел бумажный сверток, в котором находилось наркотическое средство в значительном размере, который он забрал себе, - рассказали в ведомстве.

Часть наркотиков он успел употребить, а остальное положил в машине на панель приборов. В тот же день он проезжал мимо поста ДПС и спрятал сверток в носке на левой ноге. Инспектор решил остановить его машину и сразу заметил у наркомана нездоровый цвет лица. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Позже выяснилось, что мужчину уже штрафовали и лишали водительских прав на полтора года за то, что он садился пьяным за руль.

В суде молодой человек признал свою вину. Суд вынес ему наказание в виде обязательных работ и лишения права на полтора года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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