В Черемховском районе водитель жигулей вылетел с дороги и врезался в дерево Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сегодня около часа ночи на 19 километре автодороги из Бельска в Поморцево в Черемховском районе произошло ДТП. Водитель ВАЗа съехал с дороги прямиком в дерево. Вместе с ним в машине находилась девушка-подросток. Жигули стали похожи на груду металла. Выяснилось, что у молодого человека нет водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате аварии травмирована 16- летняя пассажирка и 24-летний водитель, - рассказали в ведомстве.

Стало известно, что парень взял машину у брата. Инспекторы ГИБДД работают на месте аварии и выясняют все обстоятельства.

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