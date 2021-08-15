За сутки в Иркутской области умерло 38 человек, зараженных коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Иркутской области продолжается не только рост заболеваемости коронавирусом, но и рост смертности от него. За сутки от COVID-19 умерли еще 35 зараженных. Начиная с весны 2020 года, в нашем регионе от ковида скончались 4 254. Еще 408 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Прирост за сутки составил 3 человека. Это данные оперативного штаба.

Что касается инфицированных, то за сутки заразились еще 396 человек. Всего, в Приангарье уже 91 802 заболевших. Госпитализировано на 15 августа 3 429 пациентов.

Растет и число выздоровевших. За сутки опасную болезнь победили еще 317 жителей Иркутской области. Всего, у нас 77 773 выздоровевших.

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