Бегущий вдоль трассы медведь в Бурятии стал героем забавного видео в соцсетях

Хозяин тайги возле трассы в Бурятии стал героем забавного видео в соцсетях. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Забавное видео в соцсетях с мишкой в главной роли - не редкость для жителей Сибири. На этот раз косолапый по известной только ему причине бежит вдоль дороги в Бурятии. Случайные зрители этого медвежьего забега успели заснять животное на камеру. Ролик выложили в официальном аккаунте Национального парка Тункинский.

- Местные жители запечатлели медведя, бежавшего вдоль трассы в местности Улан-Горхон вблизи села Жемчуг Тункинского района, - поделились сотрудники нацпарка с подписчиками в инстаграме.

Авторам видео повезло, что хозяин тайги находился далеко в поле, и ему явно было не до людей. Ведь в некоторых случаях медведи активно проявляют интерес, даже пытаются зайти в гости и навести свои порядки. Историю такого мишки недавно рассказывала «Комсомолка». Косолапый в поисках пищи пришел в бухту на Байкале, заглянул в домик к инспектору заповедника, осмотрел стенды и даже посетил туалет.

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