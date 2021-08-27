«Ночь кино» пройдёт в Иркутской области 28 августа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Всероссийская ежегодная акция «Ночь кино» пройдёт 28 августа. В Иркутской области она состоится в очном формате с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Акция пройдёт на 16 площадках. Среди них – кинотеатры и кинозалы, концертные организации, дома культуры в Иркутске, Усолье-Сибирском, Саянске, Алзамае, Качуге, Киренске, Усть-Уде, Усть-Илимске, Железногорске-Илимском и Усть-Ордынском. Там состоятся кинопоказы, лекции по истории кино, творческие встречи, викторины, мастер-классы и другие мероприятия, - рассказали в сообщении на официальном сайте правительства.

В рамках акции традиционно пройдет бесплатный показ трех российских фильмов. Это победители зрительского голосования. Их покажут на всех 16-ти площадках, в том числе в «Доме кино» Иркутского областного кинофонда.

Это фильмы «Огонь» режиссера Алексея Нужного, «Пальма» режиссёра Александра Домогарова и сказка «Конёк-горбунок» режиссёра Олега Погодина.

В этом году акция состоится в шестой раз. С учетом антиковидных мер залы будут заполнены на 50%, соблюдена социальная дистанция, также обязательно использование масок и антисептиков.

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