23-летний мужчина выпал с четвертого этажа в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 августа в микрорайоне Первомайский в Иркутске с балкона на четвёртом этаже выпал 23-лентий мужчина. Очевидцы рассказали, что в момент ЧП он был пьян. Об этом "КП"-Иркутск" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, - рассказали в ведомстве.

Молодой иркутянин погиб до приезда скорой помощи. По данному факту полиция проводит проверку. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилой дом горит на улице Чукотская в Иркутске. Огонь тушат четыре пожарных расчета. (подробности)

Прокуратура выяснит обстоятельства ДТП с автобусом в Иркутске. Из-за столкновения с «ПАЗом» иномарка выехала на тротуар и сбила пешехода. (подробности)

Фальшивые купюры на полмиллиона рублей обнаружили банки Иркутской области за полгода. Сотрудники выявили 101 подделку. (подробности)