На улицах Карла Либкнехта и 4-ая Советская в Иркутске частично перекроют движение Фото: Олег УКЛАДОВ

Внимание, автомобилисты! В Иркутске на 10 дней частично перекроют сразу две улицы - Карла Либкнехта и 4-ая Советская. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

- В связи с производством земляных работ по вскрытию тепловой сети для проведения диагностики и ремонта в районе дома Партизанская № 111 по улице 4-ая Советская с 08:00 7 сентября до 17:00 17 сентября 2021 года будет ограничено движение для автотранспорта по правой полосе улицы 4-ая Советская - от улицы Партизанская до улицы Александра Невского, - рассказали в соцсетях компании.

Что касается улицы Карла Либкнехта, там пройдет ремонт на теплосети в районе дома № 152. В 13:00 6 сентября перекроют правую полосу дороги от улицы Трилиссера до Пискунова. Работы продлятся 10 дней. 16 сентября в 17:00 планируется полностью восстановить движение транспорта.

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