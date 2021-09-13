В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим в крушении самолета L-410

В Иркутской области 15 сентября объявят траур по погибшим после крушения самолета L-410 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В среду, 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен день траура по погибших в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе, где в 4 километрах от села Казачинское совершил жесткую посадку пассажирский самолет. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Кобзев.

Это был регулярный рейс. На борту находилось 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Почти сразу после сообщения о посадке стало известно, что пассажиры зажаты в салоне. В первые часы сообщалось, что жертв нет, но когда спасатели прибыли на место стало известно, что чуда не случилось – четверо погибли: трое пассажиров и один пилот. В больницу доставили 12 человек.

- На место вылетела санавиция с 10 врачами во главе с министром здравоохранения области Яковом Сандаковым, - рассказал глава Приангарья.

Известно, что четверо пострадавших в тяжелом состоянии. Троих из них перевезут санавиацией в областной центр, в их числе и выживший пилот. У них сложные переломы. Одну женщину прооперируют на месте.

В правительстве региона также сообщили, что семьям погибших и пострадавших при жесткой посадке помогут материально: родные погибших получат по 1 миллиону рублей, те, кто в тяжелом состоянии могут рассчитывать на полмиллиона рублей, у кого травмы средней степени тяжести получат по 250 тысяч рублей, пассажирам с легкими травмами выплатят по 100 тысяч рублей.

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