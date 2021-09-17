Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах в Госдуму. Фото: правительство

Глава Приангарья Игорь Кобзев присоединился к Единому дню голосования. На избирательный участок он пришел вместе с супругой. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

– Сегодня мы начинаем голосование за кандидатов, которые будут представлять интересы жителей Иркутской области, нашего региона в Государственной Думе, - отметил глава области Игорь Кобзев. - Я бы хотел обратиться ко всем жителям Иркутской области с просьбой прийти на избирательные участки.

Выборы будут длиться три дня - 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера.

Жители региона будут голосовать за депутатов Государственной Думы восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Приангарья третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2, 3. В нескольких городах и районах предстоит избрать глав и депутатов дум.

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