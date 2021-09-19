Еще 13 жителей Иркутской области умерли от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

105 320 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии.За сутки подтвердилось еще 368 новых случаев заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 1796 человек . В больницах на 69 пациентов стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 94 620 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 424 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 4801 жителей - 13 за минувшие сутки.

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