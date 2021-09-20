О штормовом предупреждении объявили в Иркутске 21 сентября

Штормовое предупреждение ожидается в Иркутске 21 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 сентября в Иркутске ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ночью и утром местами по области порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, сильные дожди, в горах с мокрым снегом, грозы и понижение температуры до +5 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать правила личной безопасности: при неблагоприятном прогнозе погоды не планировать поездки на природу, походы в горы, выход на акваторию водных объектов для прогулок или рыбалки, - сообщили в ведомстве.

Вместе с этим, иркутские городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В течение ночи территорию города будут патрулировать экипажи спасателей МКУ «Безопасный город».

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