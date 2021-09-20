Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2021 13:49

О штормовом предупреждении объявили в Иркутске 21 сентября

Городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Штормовое предупреждение ожидается в Иркутске 21 сентября

Штормовое предупреждение ожидается в Иркутске 21 сентября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

21 сентября в Иркутске ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют ночью и утром местами по области порывы западного, северо-западного ветра 17-22 м/с, сильные дожди, в горах с мокрым снегом, грозы и понижение температуры до +5 градусов. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Главное управление МЧС России по Иркутской области настоятельно рекомендует соблюдать правила личной безопасности: при неблагоприятном прогнозе погоды не планировать поездки на природу, походы в горы, выход на акваторию водных объектов для прогулок или рыбалки, - сообщили в ведомстве.

Вместе с этим, иркутские городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. В течение ночи территорию города будут патрулировать экипажи спасателей МКУ «Безопасный город».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Иркутске. Чего ждать после жары. Погода на ближайшие дни считается метеорологами нормальной для этого времени. (подробности)

Общегородской субботник состоится в Иркутске 25 сентября. Принять участие могут все желающие. (подробности)