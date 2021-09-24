Полиция разыскивает ангарчанку, которая с помощью дочери присвоила чужой телефон
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Полиция разыскивает ангарчанку, которая с помощью дочери присвоила чужой телефон. Ребенок нашел в супермаркете забытый другим покупателем смартфон. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Инцидент произошел несколько дней назад в одном магазинов города. Девочка, увидев забытый предыдущим покупателем телефон, взяла его и положила в сумку матери, которая впоследствии унесла дорогостоящий гаджет с собой, - рассказали в ведомстве.
Момент, когда девочка нашла телефон, засняли камеры наблюдения.
Полиция настоятельно просят подозреваемую самостоятельно явиться в ближайший отдел для дачи разъяснений о случившемся.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
12 пенсионеров за неделю обманули аферисты в Иркутске, притворяясь внучками и сыновьями пострадавших. Своих жертв аферисты просят завернуть деньги в ткань и передать "курьеру". (подробности)
19 человек привлекли к уголовной ответственности по делу о бунтах в ИК-15 в Ангарске. Массовые беспорядки произошли в апреле 2020 года. (подробности)