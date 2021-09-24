Полиция разыскивает ангарчанку, которая с помощью дочери присвоила чужой телефон Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция разыскивает ангарчанку, которая с помощью дочери присвоила чужой телефон. Ребенок нашел в супермаркете забытый другим покупателем смартфон. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инцидент произошел несколько дней назад в одном магазинов города. Девочка, увидев забытый предыдущим покупателем телефон, взяла его и положила в сумку матери, которая впоследствии унесла дорогостоящий гаджет с собой, - рассказали в ведомстве.

Момент, когда девочка нашла телефон, засняли камеры наблюдения.

Полиция настоятельно просят подозреваемую самостоятельно явиться в ближайший отдел для дачи разъяснений о случившемся.

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