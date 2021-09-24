В школе под Иркутском распылили газ, есть пострадавшие. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП в школе села Хомутово под Иркутском. В учебном заведении распылили газ. Есть пострадавшие ученики. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Сегодня, 24 сентября, около 16.30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные распылили газ в образовательном учреждении в селе Хомутово, - сообщают подробности в ведомстве. - На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Все свидетели и участники этого ЧП дали показания, идет проверка, выясняется, что стало причиной произошедшего. Идет розыск виновных, которые будут задержаны и привлечены к ответственности.

Как стало известно КП-Иркутск из осведомленных источников, пострадали четверо школьников.

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