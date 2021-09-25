Мокрый снег выпал на трассе «Байкал», автомобилистов просят не превышать скорость. Фото: ГИБДД Иркутской области

Внимание, автомобилисты! На трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах, 25 сентября выпал мокрый снег. Дорожные инспекторы просят водителей, которые планируют поездки по этому участку быть предельно аккуратными, не превышать скорость, и не совершать резких маневров. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.

- Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колес с покрытием проезжей части снижается, - предупредили в ведомстве.

Дорожные полицейские переведены на усиленный режим работы. Главное сейчас избежать аварий.

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