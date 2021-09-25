Из-за снегопада на трассе «Байкал» ограничили проезд для грузовиков и автобусов. Фото: ГИБДД Иркутской области

Внимание, водители! Из-за выпадения мокрого снега на федеральной трассе Р-258 «Байкал», вечером, 25 сентября введены ограничения. На участке с 83 км по 100 км Слюдянского района в 20:30 запрещен проезд для грузовиков и автобусов.

- Дорожные инспекторы просят водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Остальных автомобилистов дорожные полицейские призывают соблюдать скоростной режим на трассе и просят не совершать опасных маневров. Это поможет избежать серьезного ДТП.

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