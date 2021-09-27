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Общество27 сентября 2021 11:48

Двоих детей выписали из больницы после отравления газом в Хомутовской школе

Еще двоих учеников отпустят домой завтра
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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Двоих детей выписали из больницы после отравления газом в Хомутовской школе

Двоих детей выписали из больницы после отравления газом в Хомутовской школе

Фото: Александр ГЛУЗ

Двоих учеников, которые отравились газом в школе в Хомутово, выписали из больницы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на главу регионального минздрава Якова Сандаков.

- Двух пациенток из токсикологического отделения выписали сегодня, ещё двух планируют отпустить домой завтра, их состояние стабильное, - рассказали в областном правительстве.

Напомним, в пятницу в селе Хомутово неизвестные в школе распылили газ. Четверых пострадавших госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую детскую больницу с признаками отравления газом.

Все свидетели и участники этого ЧП дали показания, идет проверка, выясняется, что стало причиной произошедшего. Идет розыск виновных, которые будут задержаны и привлечены к ответственности.

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