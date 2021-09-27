Двоих детей выписали из больницы после отравления газом в Хомутовской школе Фото: Александр ГЛУЗ

Двоих учеников, которые отравились газом в школе в Хомутово, выписали из больницы. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья со ссылкой на главу регионального минздрава Якова Сандаков.

- Двух пациенток из токсикологического отделения выписали сегодня, ещё двух планируют отпустить домой завтра, их состояние стабильное, - рассказали в областном правительстве.

Напомним, в пятницу в селе Хомутово неизвестные в школе распылили газ. Четверых пострадавших госпитализировали в городскую Ивано-Матренинскую детскую больницу с признаками отравления газом.

Все свидетели и участники этого ЧП дали показания, идет проверка, выясняется, что стало причиной произошедшего. Идет розыск виновных, которые будут задержаны и привлечены к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В школе под Иркутском распылили газ, есть пострадавшие. Сейчас в Хомутово проводится проверка. (подробности)

Под Иркутском учитель заставила школьников, вернувшихся со стадиона, два этажа пройти босиком по полу. Дежурному учителю не понравилось, что дети не взяли сменку. (подробности)