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Общество27 сентября 2021 8:25

Под Иркутском учитель заставила школьников, вернувшихся со стадиона, два этажа пройти босиком по полу

Дежурному учителю не понравилось, что дети не взяли сменку
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Под Иркутском учитель заставила школьников, вернувшихся со стадиона, два этажа пройти босиком по полу

Под Иркутском учитель заставила школьников, вернувшихся со стадиона, два этажа пройти босиком по полу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не успел в Иркутске утихнуть скандал в Центре образования №47, где 12-летнего ученика не пустили на уроки из-за прически, как новый конфликт случился в школе поселка Маркова.

- После урока физкультуры, который проходил на улице, дежурный учитель не впустил наших детей-семиклассников в кроссовках в здание школы, - написал на редакционный телефон «КП» - Иркутск» сообщение отец одного из учеников Николай Касьянов. – Заставил снять обувь и шлепать до раздевалок босиком, в носках по холодному, пыльному полу до второго этажа! Представляете?! Кроссовки якобы были грязные, а сменки у ребят не было. Откуда ей взяться, если осталась в раздевалке, где они переоделись, оставили форму и туфли и вышли на стадион? Сам же учитель физкультуры спокойно прошел в уличной обуви до спортзала. Его разуваться почему-то никто не заставил.

После того, как дети вернулись домой в грязнущих носках, родители подняли волну возмущения в общем чате в мессенджере, но директору не сообщили. Директор школы узнала о случившемся от «Комсомолки» и провела внутреннюю проверку.

- Такая ситуация у нас больше не повторится, - рассказывает директор Марковской средней общеобразовательной школы Елена Ехлакова. – Конечно, в нашем уставе не сказано, что после уроков физкультуры на улице дети обязаны переобуваться. Но такое устное правило или инструкция существует в любом учебном заведении. Когда на улице сырая погода, учитель должен предупредить учеников взять с собой сменку, которую они оставляют под лавочкой в фойе при входе в школу.

В этот раз часть ребят проигнорировали правило, а кто-то просто забыл. По словам директора, на входе дежурный учитель действительно сказала им: «Без сменки не впущу». Может, на такое ее решение еще повлияла влажная уборка, которая прошла в коридорах заведения незадолго до этого.

- Учитель объяснила, что она предложила кому-то из учеников сбегать за сменкой и принести обувь остальным, - продолжает Елена Ехлакова. – Однако ребята это мне не подтвердили. Оказалось, что одна из девочек пошла в носках, а остальные последовали ее примеру.

По мнению директора, виноваты в этой истории обе стороны.

- Учитель, конечно, правильно сделала детям замечание, но все-таки должна была пропустить их и не доводить до того, что они шли в носках, - говорит Елена Ехлакова. – За это она сама получила от меня замечание за превышение должностных полномочий. Она не имела права не пускать детей без обуви. В то же время ребята не должны забывать про инструкции. Кстати, здесь еще есть вина учителя физкультуры. Как сказали мне ученики, именно перед этим уроком, он не напомнил им взять сменку.

Конфликт в школе уже исчерпан. По словам директора, эта ситуация только поможет в будущем избежать подобных недопониманий между учителями и школьниками.

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