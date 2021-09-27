1 ребенок погиб и 19 получили травмы на дорогах Иркутской области за неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Иркутской области с 20 по 26 сентября на дорогах региона произошло 9 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 1 ребенок погиб и 19 получили травмы. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Днем 22 сентября в районе поселка Кутулик Аларского района произошло столкновение школьного автобуса «ПАЗ» и автомобиля «УАЗ». В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек обратились за медицинской помощью, в том числе 7 детей, - рассказали в ведомстве.

В еще одном ДТП пострадало 5 школьников от 12 до 14 лет. Вечером 25 сентября в Усть-Куте 60-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» сбил компанию школьников. Предварительно, дети двигались по проезжей части во встречном направлении. В момент аварии водитель был пьян.

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