Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Бурятии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели в Бурятии. Правки в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия опубликовано на сайте республиканского Управления Роспотребнадзора. Согласно ему, прививку от COVID-19 должны поставить работники различных сфер, в том числе медики, воспитатели, водители общественного транспорта, официанты и тд.

- Согласно внесенным дополнениям, проведение профилактических прививок от COVID-19 необходимо провести в срок до 01.11.2021 вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации. Должно быть привито не менее 80% от общей численности сотрудников организации, - говорится в сообщении на официальном сайте.

Должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за невыполнение требований данного постановления предусмотрены административные штрафы от 50 до 500 тысяч рублей.

Обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат:

- работники медицинских, образовательных организаций,

- работники социальной сферы (дома престарелых, дома ребенка, дома инвалидов, социальные работники по обслуживанию на дому),

- работники транспорта, транспортных узлов и ЖКХ (транспорт общего пользования, такси, аэропорт, автовокзалы),

- работники сферы обслуживания (торговли, общественного питания, пищевой промышленности),

- служащие (федеральные, муниципальные, органов госвласти республики),

- работники сферы услуг (парикмахерские, ателье, прачечные, химчистки, сауны, бани, салоны красоты, массажные салоны, гостиницы, турбазы, отели),

- работники учреждений культуры, досуга и спорта (дома культуры, детские игровые, развлекательные центры, театры, кинотеатры, спортивные центры),

- работники МФЦ, клиентские подразделения банков, почтовых отделений, единых расчётных центров),

- работники объектов энергетики.

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Должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам за невыполнение требований данного постановления предусмотрены административные штрафы по ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.