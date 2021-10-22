Лжебанкир обманул жительницу Нижнеудинска на 70 тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В отделение полиции обратилась 61-летняя жительница Нижнеудинска, она рассказала, что 18 октября стала жертвой телефонных мошенников. С ее банковской карты, обманным путем были списаны деньги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- Потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка сообщил, что с карты женщины по ее доверенности пытались снять 65 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Лже-сотрудник предложил установить на телефон приложение для защиты личного кабинета.

Женщина сделала все так как просил аферист. После чего с помощью программы мошенник похитил данные с личного кабинета женщины и списал с ее карты 70 тысяч рублей. Полицейские начали проверку.

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