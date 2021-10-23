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Происшествия23 октября 2021 7:45

Иркутянин зарезал ножом двух мужчин, оскорбивших его жену

Он предстанет перед судом
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Иркутянин зарезал ножом двух мужчин, оскорбивших его жену

Иркутянин зарезал ножом двух мужчин, оскорбивших его жену

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Иркутске завершено расследование в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве двух человек. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый заступился за супругу, в адрес которой двое мужчин высказались нецензурной бранью. На почве ревности и личных неприязненных отношений он нанес им множественные удары ножом. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия, - рассказали в ведомствах.

По горячим следам иркутянина задержали полицейские и доставили в следственный отдел. Следователи СК установили, что ранее он уже был судим за преступление против личности.

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