Двух пьяных водителей без прав задержали в Тулуне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тулуне во время патрулирования инспекторы ДПС заметили автомобили «Мазда» и «Ваз», водители которых явно нарушали правила дорожного движения. Полицейские остановили обе машины. Процедура медицинского освидетельствования показала, что мужчины сели за руль пьяными. Нарушителей доставили в отдел полиции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как оказалось, 27-летний водитель «Мазды» никогда не имел водительского удостоверения, в ноябре 2020 года был привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации (управление транспортным средством в состоянии опьянения водителем, не имеющего права управления транспортным средством), - рассказали в ведомстве.

28- летний водитель «ВАЗ» в 2020 и 2021 годах отказывался от прохождения медицинского освидетельствования и был лишен прав.

Против обоих сибиряков возбуждены уголовные дела.

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