Предприниматели просят создать в Иркутской области тариф на электроэнергию для майнеров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей» направило письмо на имя губернатора Иркутской области и председателя регионального правительства с просьбой к службе по тарифам Приангарья разработать и утвердить тарифы на электроэнергию для майнеров криптовалюты. Об этом "КП"-"Иркутск" рассказал вице-президент ассоциации Виталий Толстов.

- Мы бы хотели, чтобы были установленные ограничительные меры на потребление электроэнергии по тарифам для населения, - рассказала Толстов. - Поскольку сегодня в России нет законодательства, которое бы определяло производство и учет криптовалюты, из-за низкой стоимости в нашем регионе самое большое потребление электричества, в том числе из-за нелегальных майнинговых ферм.

В письме ассоциации говорится о том, что одинаковые тарифы для населения и майнеров создают дополнительную нагрузку для промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обременённых перекрёстным субсидированием. По оценкам экспертов, они вынуждены компенсировать затраты на электроэнергию майнеров около 700 миллионов рублей в год.

Также из-за высокой нагрузки на электросети часто происходят аварийные отключения или даже пожары.

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