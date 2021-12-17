Производство комплектующих для самолета МС-21 запустят в Иркутске. Фото: Иркутский авиазавод

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем на 78 миллионов для производства комплектующих для самолета МС-21. Общий бюджет проекта составляет 168 миллионов рублей, из которых 54,8 миллиона рублей предоставит федеральный ФРП в виде льготного займа, а 23,5 миллиона рублей – Фонд развития промышленности Иркутской области в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития». Специально для работы с Иркутским авиазаводом была создана компания-поставщик, чтобы снизить затраты на эти цели. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Инициаторы проекта уже имеют опыт создания производства комплектующих для авиа- и ракетостроения в европейской части России, - рассказала Наталья Гершун, министр экономического развития и промышленности Иркутской области. - В рамках проекта планируется производство комплектов бортовой кабельной и трубопроводной сети в объемах, соответствующих графику производства Иркутского авиационного завода, полностью удовлетворяя его спрос на эту продукцию.

С помощью финансовой поддержки Фонда предприятию удастся увеличить объемы производства бортовой трубопроводной сети для самолетов МС-21. Заказчиком изготовленных комплектующих станет «Корпорация «Иркут», которая занимается сборкой авиалайнера.

При реализации проекта будет создано 76 новых рабочих мест, из них 28 высокопроизводительных.

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