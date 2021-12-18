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Происшествия18 декабря 2021 9:12

Тойота Калдина перевернулась после столкновения с Премио в Мамонах, есть пострадавшие

Травмы получили водители обеих машин и пассажиры
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Тойота Калдина перевернулась после столкновения с Премио в Мамонах, есть пострадавшие

Тойота Калдина перевернулась после столкновения с Премио в Мамонах, есть пострадавшие

Крупная авария произошла днем, 18 декабря в поселке Мамоны Иркутского района. Там столкнулись две Тойоты - Премио и Калдина. От удара оба автомобиля превратились в груду искореженного металла. Кроме этого, Калдина еще и перевернулась, оказавшись на крыше. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили 28-летние водители обеих машин, - сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. - Также пострадали пассажиры, находящиеся в салонах автомобилей.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности аварии и устанавливают виновника. Полицейские еще раз призывают водителей Приангарья соблюдать скоростной режим на городских улицах и трассах.

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