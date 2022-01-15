В Иркутской области школьников научат пользоваться световозвращающими элементами. Фото: правительство Иркутской оьбласти

Школьников Иркутской области научат пользоваться световозвращающими элементами в рамках акции «Засветись». Ее организаторами стали региональный минобр и УГИБДД МВД России по Иркутской области. Главная задача – приобщить детей к безопасному поведению на дороге. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на министерство образования Приангарья.

- В рамках акции в январе специалисты «Лаборатории безопасности» посетят пять образовательных организаций города Иркутска и Школу-интернат № 23 ОАО РЖД Слюдянки, где проведут практические занятия по безопасному поведению детей на проезжей части, расскажут о том, как правильно использовать световозвращающие элементы в верхней одежде, а также раздадут их школьникам, - отметили в Минобре Прангарья.

Напомним, в 2021 году Иркутская область вошла в число 62 регионов, на территории которых открыты региональные Центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

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