Занятия с детьми-инвалидами в центре «Вера» в Иркутске начнутся 17 января. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В микрореабилитационном центре «Вера» 17 января начнутся занятия с детьми-инвалидами. Центр открылся в декабре в Иркутском детском доме-интернате №1 в рамках внедрения в Приангарье системы долговременного ухода. Планируется, что за год здесь примут не менее 60 маленьких пациентов. Продолжительность пребывания в учреждении – от четырех до восьми часов в будние дни с обеспечением четырехразового питания. Все услуги будут предоставляться бесплатно. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– В первой группе будут ребята в возрасте 6-11 лет, – рассказала заведующая отделением Мария Кудреватых. - В течение первого месяца они будут проходить комплексную реабилитацию. Это занятия с логопедом, дефектологом, психологом, инструктором по адаптивной физической культуре, а также посещение соляной комнаты, фитобара и занятий по лечебной физкультуре. По истечении месяца будет осуществлена диагностика состояния каждого из детей, которая позволит выявить «слабые» места и сделать дальнейшую реабилитацию более точечной. В течение второго и третьего месяца дети будут посещать занятия узких специалистов два-три раза в неделю.

Занятия со второй группой детей в микрореабилитационном центре «Вера» начнутся 17 февраля. Учреждение укомплектовано квалифицированным персоналом и современным оборудованием. Здесь принимают детей в возрасте вплоть до 18 лет. Отделение рассчитано на пять мест.

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