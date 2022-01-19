Иркутская область впервые вышла в пятерку победителей Дельфийских игр России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2021 году Иркутская область впервые заняла четвертое командное место в Дельфийских играх. Это всероссийский творческий конкурс среди детей и подростков, в котором принимают участие все 85 регионов страны. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Национальный Дельфийский совет России.

- Артисты из Иркутской области стали призёрами в разных возрастных категориях в восьми номинациях. Это балалайка, саксофон, эстрадное пение, кулинарное искусство, баян и аккордеон, сольные народные инструменты, художественное чтение и изобразительное искусство, - рассказали в совете.

Наградили 14 человек. Всего команда была заявлена в 13 номинациях. В четырех номинациях Иркутская область была представлена впервые – в народном танце, художественном чтении, эстрадном ансамбле и фотографии.

В состав 53 конкурсантов нашего региона вошли музыканты, певцы, танцоры, художники, актеры, чтецы и фотографы в возрасте от 10 до 20 лет – воспитанники детских музыкальных школ и школ искусств Приангарья.

- В планах региона в 2022 году отправить на конкурс 75 человек. Отбор конкурсантов начнется в феврале и пройдет в два этапа. А с 22 по 27 апреля выигравшие поедут в Красноярск на XXI молодежные Дельфийские игры России, - отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.

Участвовать в играх Иркутская область начала еще в 2018 году. Тогда по сравнению с 2021 годом в команде было меньше на 27 человек – 26. А номинаций 8. Результатом первого состязания стали четыре медали и два диплома.

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