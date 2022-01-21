Пьяная женщина за рулем Toyota Corolla Fielder сбила 61-летнюю жительницу Тайшета Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тайшете водитель Toyota Corolla Fielder не справилась с управлением, выехала на обочину, и сбила женщину. С травмами пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- На место дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники ГИБДД. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования автоледи отказалась, - рассказали в ведомстве. - В отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 12.26 Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации.

Полицейским водитель призналась, что в тот день села за руль пьяной.

За отказ от прохождения медосвидетельствования женщине грозит штрафа в размере 30 000 рублей с лишением водительских прав от 1,5 до 2 лет.

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