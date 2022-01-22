Три человека пострадали в столкновении Мерседеса и бензовоза на трассе в Усольском районе. Фото: ГИБДД Иркутской области

Крупная авария произошла вечером, 21 января на трассе «Сибирь». Около 21 часа в Усольском районе, рядом с поселком Белореченский столкнулись Мерседес и бензовоза Рено. От удара немецкий седан превратился в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших.

- Травмы получили 40-летний водитель Мерседеса и двое его пассажиров 21 и 40 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Иркутской области

Сейчас дорожные инспекторы выясняют, кто стал виновником аварии. Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские призывают автомобилистов соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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