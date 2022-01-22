Из-за снегопада участок трассы «Байкал» в Слюдянском районе закрыли для грузовиков и маршруток . Фото: ГИБДД Иркутской области.

Внимание, автомобилисты, которые днем, 22 января планируют поездку по федеральной трассе Р-258 «Байкал». Из-за снегопада, который обрушился на регион, с 13.00, с 83 по 100 километр трассы ограничили проезд для грузовых и маршрутных автомобилей.

- На этом участке дежурят дорожные инспекторы и 5 единиц техники дорожной службы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Иркутской области.

Полицейские еще раз просят соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

Напомним, вечером, 21 января крупная авария произошла на трассе «Сибирь» в Усольском районе. Рядом с поселком Белореченский столкнулись Мерседес и бензовоза Рено. От удара немецкий седан превратился в груду искореженного металла. Пострадали трое человек (Подробности)

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