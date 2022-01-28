В Иркутской области проверят стоимость ПЦР-тестирования на коронавирус Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Народный фронт в Иркутской области направил обращение в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестирования на COVID-19. По итогам мониторинга доступности медицинской помощи, Приангарье вошло топ 24 регионов с самыми высокими ценами на эту слугу.

- Мы провели анализ стоимости исследования в основных крупных медицинских центрах Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова и выяснили, что цена за один тест варьируется в пределах двух тысяч и более, при том, что цена по ОМС составляет 800 рублей, - руководитель Исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун. - Считаем, что в период, когда государственная система здравоохранения работает на пределе своих возможностей, частная медицина должна проявить социальную ответственность и снизить цены.

Согласно результатам опроса жителей региона, треть проходили тестирование на коронавирус платно. В большинстве случаев пациентам пришлось отдать от 1,5 до 2 тысяч рублей, реже – больше 2 тысяч.

Напомним, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил снизить стоимость ПЦР-тестирования во время совещания, которое Президент России провел с членами правительства 26 января. Кузнецов отметил, что на фоне резкого роста заболеваемости омикрон-штаммом, может произойти необоснованный скачок цен. Так, мониторинг показал, что разница в стоимости услуги тестирования на COVID уже практически достигает 6 раз.

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