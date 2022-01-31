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Общество31 января 2022 10:58

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышен на 26,6%

С признаками ОРВИ в больницы региона за неделю обратились 30393 человека
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышен на 26,6%

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышен на 26,6%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышен на 26,6%. Такие данные 31 января приводит Роспотребнадзора по Иркутской области. Зараженные есть во всех во всех возрастных категориях и их количество растет.

- За прошедшую неделю за медицинской помощью с признаками ОРВИ по области обратилось 30393 человека, из них 15549 – дети, - отметили в ведомстве. - Лабораторно подтверждено 9 случаев гриппа у взрослых и 27 - у детей.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают о то, что важно обращаться к врачу при симптомах болезни. Однако на фоне стремительного роста чимсла зараженных, делать это лучше дистанционно.

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