128 детей привили от коронавируса в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Прививку от коронавируса в Иркутской области сделали уже 128 детей и подростков. Вакцинация несовершеннолетних проводится препаратом «Спутник М», который накануне поступил в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как и сообщалось ранее, в область доставили 1680 доз вакцины «Спутник М». Вакцинироваться им могут дети от 12 до 17 лет. При этом отмечается, что если до 15 лет нужно разрешение родителя, то с 15 лет подростки могут принять решение ставить прививку или нет – самостоятельно. Отмечается, что в эту – пятую волну коронавируса – чаще болеют дети, поэтому специалисты все-таки надеются, что выбор будет сделан в пользу прививок.

Как и «Спутник V» этот препарат - двухкомпонентный. Компоненты вводятся с интервалом в 21 день.

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