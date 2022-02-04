Медик из Шелехова сама нашла мошенников в сети и отдала им миллион рулей

Медик из Шелехова сама нашла мошенников и отдала им миллион рулей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Жители Иркутской области, как в паутину продолжают попадаться на сайты-ловушки, обещающие легкие деньги. Так медработница из Шелехова перевела мошенникам миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- 35-летняя жительница Шелехова решила заработать по-быстрому, нашла рекламу брокерской компании в Интернете и оставила свой номер телефона, – рассказали в ведомстве. - Сначала мошенники попросили её перечислить небольшую сумму, когда женщина увидела «дивиденды» на своей карте, то добавила на счёт злоумышленников ещё 270 тысяч рублей.

Дальше - больше. Спустя время лжеброкеры предложили купить акции известной недродобывающей компании. Женщина взяла кредит и перевела все на счет преступников. После этого сайт исчез. Осознав потерю в миллион рублей, потерпевшая обратилась в полицию.

Известен и другой случай, в котором 40-летняя шелеховчанка лишилась около миллиона рублей. Работница одного из образовательных учреждений скачала программу на свой телефон и под указания ложных банкиров выполнила ряд операций с банковской картой, которые также отображались и на экране жуликов. При этом женщина не понимала, что перечисляет деньги аферистам. После, когда все осознала, обратилась в полицию.

32-летний житель Усолья-Сибирского потерял более миллиона трехсот тысяч рублей. Он поверил «банкиру» в то, что якобы через его карту кто-то совершает подозрительные операции. И необходимо все деньги перевести на безопасный счет. Что мужчина и сделал. Позже он написал заявление в полицию.

Детали всех происшествий выясняются, виновные разыскиваются.

С 3 по 4 февраля в Иркутской области совершено рекордное количество удаленной кражи денег у жителей региона. Всего их 15. Такое количество стало самым большим с начала 2022 года.

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