Суд снова рассмотрит возможность досрочного открытия "Сильвер Молла" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Свердловский районный суд Иркутска снова поступило ходатайство от владельцев ТРЦ Сильвер Молл о досрочном возобновлении работы торгово-развлекательного центра. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Руководство Сильвер Молл просит об ускоренном рассмотрении заявления о снятии запрета на деятельность. Суд рассмотрит их просьбу 11 февраля. Заседание назначено на 14.15.

Кстати, это уже третье ходатайство от владельцев торгово-развлекательного центра. Первые два в суде рассматривались в январе. Напомним, что ТРЦ Сильвер Молл в Иркутске закрыли после того, как в здании не устранили выявленные ранее нарушения пожарной безопасности. Работа временно была приостановлена на 30 дней. По истечению этого срока в организации снова провели проверку. Оказалось, что нарушения не были устранены. Деятельность торгового центра возобновить не разрешили.

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