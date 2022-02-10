Стало известно, где в Иркутской области самый дорогой бензин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Иркутскстата на декабрь 2021 года, самое дорогое топливо по Иркутской области в Усть-Илимске. Там цена за литр бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива одинаково высока по сравнению с другими городами – от 48,75 рублей до 61,37 рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутскстата.

- На втором месте по дороговизне бензина стоит Ангарск, - рассказали в Иркутскстате. - В городе Нефтехимиков цена АИ-95 – 51 рубль 55 копеек, дизельного топлива – 59 рублей 8 копеек. А Братск стоит вторым по стоимости на АИ-92. Там он стоит 48,54 рублей.

На третьей строчке по самому дорогому бензину АИ-92 расположились Ангарск, Братск и Иркутск. В первом городе цена – 48,11 рублей, во втором на АИ-95 – 51,51 рубль, а в Иркутске на дизельное топливо – 58 рублей 75 копеек.

А вот жителям Тайшета и Зимы повезло больше всех. У них самое дешевое горючее в регионе. В Тайшете на АИ- 92 цена 46 рублей 76 копеек, и на АИ-95 – 49,58 рублей. В Зиме на дизель за литр отдашь 53,68 рублей.

На втором месте по самому дешевому топливу стоят так же Зима и Тайшет. На все виды бензина там цена от 46 рублей 94 копеек до 57 рублей 44 копеек.

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