Три туристических маршрута закрыли в Прибайкальском нацпарке из-за угрозы пожаров Фото: Иван МАКЕЕВ

В Прибайкальском национальном парке 17 июня приостановили выдачу разрешений на посещение по нескольким туристическим маршрутам. Специалистами был установлен высокий класс пожарной опасности, 4-ый из 5 возможных. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- Из-за высокого класса пожарной опасности 17 июня 2022 года остановлена выдача Прибайкальского национального парка : «д. Бугульдейка — Падь Большая Марта — д. Петрова», «Тажераны», «п. Тырган — урочище Саган-Заба», «Черноруд — д. Сарма — д. Курма», - отметили в заповеднике.

После снижения уровня класса пожарной опасности выдача разрешений будет возобновлена, сообщают специалисты «Заповедного Прибайкалья».

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